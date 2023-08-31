Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sitede meydana gelen olayda, 3 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaşam savaşı devam ediyor.

- Beşinci katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5. katın balkonundan düşen 3 yaşındaki Musa, yoğun bakıma alındı. Minik Musa hayata tutunmaya çalışırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesinde bulunan bir sitenin 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Musa isimli yabancı uyruklu çocuk, 5. katın balkonundan toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralana çocuğu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.