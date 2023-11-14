Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitimde konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar, KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu, ilk olarak sigaranın bırakılması gerektiğini belirtti.

KOAH tedavisinde ilk şart sigarayı bırakmak

BURSA - Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitimde konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar, KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu, ilk olarak sigaranın bırakılması gerektiğini belirtti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya KOAH Günü kapsamında eğitim düzenledi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar, hasta ve hasta yakınlarına KOAH hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler aktardı. KOAH'ın kronik bir hastalık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Afşar, özellikle sigara dumanı, mesleki maruziyet, ev içi ya da dış ortam kirliliği nedeni ile çeşitli toz, partikül ve gazların akciğere ulaşıp zaman içerisinde mikrobik olmayan bir iltihap ile akciğeri tahrip ettiğine dikkat çekti. KOAH'ın; öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma gibi birtakım belirtiler ortaya çıktığını dile getiren Doç. Dr. Afşar, "KOAH hastalığı tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. O yüzden KOAH hastalığında en önemli risk faktörü olan sigara ile mücadelemiz devam etmektedir. Sigara en önemli risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

KOAH tedavisinde ilk aşama olarak sigaranın bırakılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Afşar, "Bunun dışında iç ve dış ortam kirliliği ile mesleki maruziyetler gibi birtakım risk faktörlerinden uzak durmak gerekiyor. Hastalarımıza tanı konulduktan sonra halk arasında fıs fıs diye adlandırılan inhaler tedaviye başlamamız gerekiyor. İnhaler tedavide hastaların durumuna göre birtakım tedavi planları ortaya çıkarılıyor. Cihaz eğitimi vererek hastaların ilaçlarını düzenli kurmalarına destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastanenin poliklinik girişine kurulan stantta vatandaşlara KOAH ile ilgili çeşitli broşürler dağıtıldı. Doç. Dr. Gülgün Çetin Afşar ve göğüs hastalıkları hekimleri tarafından vatandaşlara sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.