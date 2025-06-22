Klorlaması Yetersiz Havuzlar Sağlık Riskleri Taşıyor

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, klorlamasız havuzların çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ve havuz seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, klorlaması yetersiz havuzların özellikle çocuklar ve hassas gruplar için ciddi risk taşıdığını belirterek, "Klorlamanın düzenli yapılmadığı ve dış kaynaklı su sızıntısının olduğu havuzlar, başta göz ve kulak enfeksiyonları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, havuz seçiminde titiz olunmasını ve belirtilerin hafife alınmaması konusunda uyardı.

'KLOR YETERSİZSE, MİKROP HAVUZDA ÇOĞALIR'

Havuzların potansiyel enfeksiyon kaynağı haline gelmesindeki temel nedenin, suyun yeterli şekilde dezenfekte edilmemesi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Diktaş, "Klorlamanın düzenli yapılmadığı ve dış kaynaklı su sızıntısının olduğu havuzlar, başta göz ve kulak enfeksiyonları olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca dışkı ile bulaşan mikroplar mide-bağırsak enfeksiyonlarına yol açar" dedi.

Enfeksiyon belirtileri konusunda da aileleri ve havuz kullanıcılarını uyaran Doç. Dr. Diktaş, "Dış kulakta yara ve akıntı, gözlerde kızarıklık, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı" diye konuştu.

Havuzdan kaynaklı enfeksiyon riskini en aza indirmek için alınabilecek basit ama etkili önlemler olduğuna da değinen Doç. Dr. Diktaş, "Havuza girmeden ve çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Ayrıca gözlük ve kulak tıkacı kullanılmalı. Bezli çocukların mümkünse havuza girmemesi gerekir, özel mayo kullanılıyorsa da hijyen sıkı takip edilmeli" ifadelerini kullandı.

Kullanılan havuzların sağlık açısından denetlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, şu hatırlatmada bulundu:

"Havuz yetkilileri mutlaka sağlık ve güvenlik belgelerini görünür şekilde sunmalı. Aileler de bu belgeleri sorgulayabilmeli. Yaz sezonuna girerken en önemli tedbir hijyenik havuz tercihi olmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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