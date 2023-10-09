KKTC'de Sahte Reçete Operasyonu: Yolsuzluğun Maliyeti 100 Milyon Lira

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede yürütülen sahte reçete operasyonuyla ilgili yolsuzluğun 10 aylık maliyetinin 100 milyon lira olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Gardiyanoğlu, yapılan incelemeler sonucunda, bazı doktor ve eczacıların düzenli olarak SSD sistemine fazla reçete girişi yaparak devletten satmadıkları ilacın parasını tahsil ettiklerinin belirlendiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkede yürütülen sahte reçete operasyonuyla ilgili yolsuzluğun 10 aylık maliyetinin 100 milyon lira olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Gardiyanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağustosta göreve gelmesiyle devletin Sosyal Sigortalar Dairesi (SSD) üzerinden ödediği ilaç giderlerinin fazlalığını fark ettiklerini belirtti.

Bakanlık bünyesinde oluşturdukları araştırma ekibiyle yaptıkları çalışmada, bazı doktorlar ve eczacıların sahte reçeteler aracılığı ile haksız kazanç elde ettiğinin belirlediklerini aktaran Gardiyanoğlu, Bakanlığın suç duyurusu üzerine 13 Eylül'de polisin harekete geçtiğini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, yapılan incelemeler sonucunda, KKTC genelinde bazı doktor ve eczacıların düzenli olarak SSD sistemine fazla reçete girişi yaparak devletten satmadıkları ilacın parasını tahsil ettiklerinin belirlendiğini vurguladı.

"Sadece 13 Eylül'den ay sonuna kadar devletten 6,5 milyon lira çıkışını engelledik"

KKTC'de kayıtlı 440 eczaneden 291'inin ve 950 serbest hekimden 92'sinin SSD sisteminde kaydı bulunduğunu belirten Gardiyanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte reçete yolsuzluğunun 10 aylık devlete maliyetinin 100 milyon lira olduğunu tahmin ediyoruz. Sadece 13 Eylül'den ay sonuna kadar devletten 6,5 milyon lira çıkışını engelledik. Geçmiş 10 ayda, bu rakamın 100 milyon lira civarında olduğunu düşünüyoruz. Bu miktarı, KKTC ölçeğinde düşünürsek çok büyük bir miktar. Bu işçinin, emekçinin alın teri ve emeğinin çalınması. Ben görevde olduğum sürece bu tür yolsuzluk ve usulsüzlüklere asla müsaade etmeyeceğim."

Gardiyanoğlu, sahte reçete yolsuzluğuyla ilgili çok sayıda doktor ve eczacının ifadesine başvurulduğunu kaydederek operasyonun ilk günlerinde muayenede ve ilaca ulaşımda yaşanan zorlukları çözdüklerini, doktor ve eczacıların meslek odalarının süreçte kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

Sahte reçete olayına karışmayan, işini doğru yapan doktor ve eczacılara saygı duyduklarının ve onların müsterih olması gerektiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, sahte reçete yolsuzluğunun üzerine gitmeye devam edeceklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu yineledi.