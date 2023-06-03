KKTC'de Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele ilçesinde 6. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi gerçekleştirildi. Türkiye'den ve yurt dışından 700'den fazla akademisyen ve doktor katıldı. Nadir hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra güncel yaklaşımların ele alındığı oturumlarda, hematolojik nadir hastalıklar alanında dünyadaki son gelişmeler, Türkiye'nin bunlara adaptasyonu, hastalık odaklı tedaviden hastayı merkeze alan tedaviye geçiş, kök hücre nakli gibi 100'ün üzerinde konu masaya yatırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele ilçesinde 6. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi gerçekleştirildi.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğince bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'den ve ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurt dışından 700'den fazla akademisyen ve doktor katıldı.

Nadir hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra güncel yaklaşımların ele alındığı oturumlarda, hematolojik nadir hastalıklar alanında dünyadaki son gelişmeler, Türkiye'nin bunlara adaptasyonu, hastalık odaklı tedaviden hastayı merkeze alan tedaviye geçiş, kök hücre nakli gibi 100'ün üzerinde konu masaya yatırıldı.

Kongreyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kongre düzenlemekteki amaçlarının, nadir hematolojik hastalıklar ile ilgili son gelişmeleri uzmanlarla ele almak ve bu alanda Türkiye'de yapılabileceklerini değerlendirmek olduğunu söyledi.

Bilimsel çalışmaların ışığında Türkiye'deki hematolojik nadir hastalıkların tedavisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Erkurt, kongrelerin tıp alanında akademik yaşama pozitif yönde etki sağladığını ifade etti.

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da kongre ile hematolojik nadir hastalıklar alanında sadece Türkiye değil, dünyanın birçok bölgesindeki bilim insanlarına katkı sağladıklarını aktardı.

Kongreye katılan akademisyen ve doktorların öğrendikleri yeni bilgi ve tecrübeleri kendi bölge ve ülkelerine aktarma şansı yakaladıklarına dikkati çeken Altuntaş, "Bu kongreyi yerli bir kongre gibi düşünmemek lazım. Uluslararası bir kongre. Bugün altıncısını düzenlediğimiz kongrelerle her zaman daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. Aldığımız geri bildirimlerde kongrelerimizin katılımcılara önemli katkı sağladığını anlıyoruz." diye konuştu.