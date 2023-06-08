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KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran, Zekiye Çemrek, KKKA şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çemrek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çemrek'in cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi. Zekiye Çemrek'e yaklaşık 15 gün önce tarlada çalıştığı sırada kene tutunduğu öğrenildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran, Zekiye Çemrek, KKKA şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çemrek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çemrek'in cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi.

Zekiye Çemrek'e yaklaşık 15 gün önce tarlada çalıştığı sırada kene tutunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Sağlık

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy Amasya Sağlık Haberler

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