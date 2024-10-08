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Kızılay ve Milli Eğitim İşbirliğiyle Kan Bağışı Projesi Başlatıldı

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Edirne'de düzenlenen kampanya ile okula kan bağışçısı getiren öğrencilere madalya veriliyor. Proje, kan bağışını teşvik etmek amacıyla başlatıldı ve yoğun ilgi gördü.

Kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya veriliyor

Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde örnek proje

EDİRNE - Edirne'de Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde okula kan bağışçısı getiren öğrencilere "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyası veriliyor.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte kan ihtiyacı da arttı. Edirne'de Plevne İlkokulu'nda kan bağış çadırı kuruldu. Türk Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan proje çerçevesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışına teşvik etmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Plevne İlkokulu öğrencilerine, okula iki kan bağışçısı getirmesi halinde madalya verileceği duyuruldu. Yapılan duyuru sonrası veliler ve öğrencilerin akrabaları okulun yolunu tutarak kan bağışında bulundu.

Kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü ve okulda kurulan kan bağış çadırında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun kızlarının okulunda başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kızılay Kan Bağış Kazanım Personeli Ömer Merthan Çiçek, Milli Eğitimlerle iyilik elçisi projesi çerçevesinde ilk bağış kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın diğer okullarda da devam edeceğini belirten Çiçek, velilere kan bağışı konusunda çağrıda bulundu.

Yıllardır düzenli olarak kan verdiğini belirten Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğine değindi.

Öğrenciler ve velileri ile de sohbet eden Müdür Karaburun, ailesiyle çadıra gelen bir öğrenciyi kan bağışına verdiği önemden dolayı tebrik ederek "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyasını taktı.

Kan bağışında bulunan Adem Topuz, herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirtti.

Kan bağış kampanyası ve başlatılan proje belli takvim çerçevesinde kentteki diğer okullarda da devam edecek.

Kızılay ve Milli Eğitim İşbirliğiyle Kan Bağışı Projesi Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - Sağlık

Kızılay Edirne Sağlık Yaşam

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