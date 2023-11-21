Kızılay ve ANDA Arama Kurtarma Derneği İl Temsilciliği işbirliğinde ilkyardım eğitimi verildi

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, "İlkyardımcılar; hayatlar kurtarabilen insani ve kutsal bir görev üstlenirler" dedi.

Kızılay ve ANDA Arama Kurtarma Derneği İl Temsilciliği işbirliğinde ANDA ekibine temel ilkyardım eğitimi verildi.

Tıpkı Kızılay gibi topluma karşılıksız hizmet eden, yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler alanlarında sorumluluk üstlenen ANDA ekibine iki günlük eğitim Kızılay Eğitim Salonunda gerçekleşti.

Saygılı, ilkyardım eğitiminin önemine dikkati çekerek, tamamen gönüllülük esası ile eğitim alan ANDA ekibimi tebrik ederek, şunları söyledi:

"İlkyardım profesyonel yardım ekipleri gelinceye kadar hasta ve yaralı kişiye ani olarak yapılan yardımdır. İlk yardım konusunda eğitim ve sertifika almış, bilgi ve becerisini yaşam kurtarmak ve korumak için kullanan, aynı zamanda toplumu acil durumlara hazırlıklı olmak ve müdahale etmeleri için mobilize etmek ve destek sağlayan ilkyardımcılar aldıkları eğitim sayesinde hayatların kurtarılmasına vesile oldukları için kutsal ve insani bir görev üstlenirler. "

Kızılay uzmanları tarafından verilen eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - ADANA