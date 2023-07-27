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Kızılay Kan Merkezleri Çalışma Saatlerini Değiştirdi

Sağlık Haberleri

Aşırı sıcak havaların etkisiyle kan bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için Kızılay, Kan Merkezlerinin çalışma saatlerini akşama kaydırdığını duyurdu. Sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde Kızılay Kan Merkezleri öğle saatlerinde açılarak akşam 22.00'a kadar kan bağışı alacak.

Aşırı sıcak havaların etkisi ile kan bağışında yaşanan düşüşün önüne geçmek için harekete geçen Kızılay, Kan Merkezlerinin çalışma saatlerini akşama kaydırdığını duyurdu. Sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde Kızılay Kan Merkezleri öğle saatlerinde açılarak akşam 22.00'a kadar kan bağışı alacak.

Hayati öneme sahip kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay, vatandaşları kan bağışına davet ederek "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" mesajını yineledi. Kavurucu sıcaklar kuraklık, orman yangınları ve insan sağlığını olumsuz etkilerken kan bağışlarında da düşüşe neden oluyor.

Kan bağışından bulunmak isteyenler, kendileri için en yakın merkezi ve uygun saati Kızılay'ın ilgili internet sitesi üzerinden ve çağrı merkezi üzerinden öğrenebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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