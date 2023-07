Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

IĞDIR Iğdır'da Kızılay tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay'ı Van Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışına dikkat çekmek amacıyla Iğdır Merkez Belediye Meydanı Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde stant açıldı. Bağış formlarını dolduran vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Türk Kızılay tarafından kurulan stantlarda kan bağışı yaptı. 31 Temmuz'a kadar Iğdır'da olacak olan mobil kan bağış aracına kan vermek isteyen bütün bağışçılar bekleniliyor. Yaptığı kan bağışlarından dolayı madalya aldığını belirten Burhan İz, "Hem kendimiz için hem milletimiz için yapmamız gereken bir olaydır. Ayrıca sağlığımız ve kan eksiliğimizi gidermek için de kan vermek önemlidir. Sürekli kan veriyorum ve madalyayı da hak ettim" dedi. Van Kan Bağış Merkezi Kan Bağış Uzmanı Gökhan Çetiner, Iğdır'da vatandaşların kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek; "Biz Van Kan Bağış Merkezi olarak 4 ile bakmaktayız. 4 ildeki kan bağış faaliyetlerini yaparak bu illerde kan bağışı almaktayız. Şu an Iğdır il merkezindeyiz, Iğdır'a da mobilya araçlarımızı gönderiyoruz. Şu an için talep gayet iyidir. Şu an yoğunluk fazla kan bağışı için bugün buradayız haftaya pazartesi gününe kadar Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kan bağışlarını almaya devam edeceğiz" dedi.