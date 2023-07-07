Kızılay Engelli Bireylere Tekerlekli Sandalye Hediye Ediyor

Türk Kızılay'ı Ağrı şubesi, engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye ederek umut oluyor. Bağışçıların destekleriyle alınan sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Kızılay engelli bireyleri unutmadı, tekerlekli sandalye hediye etti

AĞRI - Türk Kızılay'ı Ağrı şubesi tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlik sandalye hediye ederek onlara umut oluyor.

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi bağışçıların destekleri ile alınan tekerlekli sandalyeleri Kızılay gönüllüleri ile birlikte ihtiyacı olanlara teslim ediyor. Ağrı merkez Hürriyet mahallesi ve merkeze bağlı yakınca köyünde teslimi yapılan tekerlekli sandalyeleri alan kişiler ise kendilerine umut olan tekerlekli sandalyeleri görünce mutluluklarını gizleyemedi.

Kızılay Ağrı şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada: " Genel merkezimizin göndermiş olduğu tekerlekli sandalyeleri yıl içerisinde sürekli olarak engelli kardeşlerimize ulaştırıyoruz, bugün bir abimize ve 18 yaşında genç bir kızımıza tekerlekli sandalyelerini ulaştırdık, hayatı onlar için biraz da olsa kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi onlar caddede, sokakta ve köylerinde daha rahat dolaşabilecekler, bu mutluluğu görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Türk Kızılay'ın engelleri kaldırmak için tekerlekli sandalye desteği tüm illerde yıl boyu devam edecek.