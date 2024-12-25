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Kış Aylarında Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Artıyor

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Dr. Salih Demirhan, kış mevsiminde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve özellikle kronik hastalığı olan çocukların bu enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Aileler, hijyen kurallarına dikkat etmeli ve belirtiler durumunda doktora başvurmalıdır.

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Demirhan:

"Kronik hastalığı olan çocuklar yada bağışıklık sistemi baskılı ilaç kullanan çocuklarda bu enfeksiyonlar daha ciddi ve tehlikeli seyredebiliyor"

KAYSERİ - Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Demirhan, kış mevsiminde çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonlarının arttığını söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu.

bölgedeki tek çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Demirhan; kış aylarında çocuklarda artış gösteren üst solunum yolu hastalıkları ile ilgili bilgiler vererek, ailelere uyarılarda bulundu. Demirhan; "Üst solunum yolu enfeksiyonları içerisinde bulunduğumuz kış aylarında çocuklarda sıklıkla görülüyor. Bu enfeksiyonlar sıklıkla virüsten kaynaklı oluyor. Nadirde olsa bakteri kaynaklıda oluyor. Çocuklarda öksürük, burun akıntısı, ateş ve boğaz ağrısı gibi belirtiler ile ortaya çıkabiliyor. Çocukların bağışıklık sistemleri mikroplar ile ilk kez karşılaştığı için genellikle yetişkinlere göre enfeksiyonlara daha hassas ve duyarlı. Özellikle kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar bulaşma riskini önemli oranda artırıyor. Çocuklarda şikayet hafifse öncelikli olarak evde dinlenme, bol sıvı tüketimi ve doktorun önerdiği destekleyici tedaviler yeterli oluyor" dedi.

Demirhan; "Özellikle kronik hastalığı olan çocuklar yada bağışıklık sistemi baskılı ilaç kullanan çocuklarda bu enfeksiyonlar daha ciddi ve tehlikeli seyredebiliyor. Bu çocuklarda daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Bütün çocuklar için nefes darlığı, düşmeyen yüksek ateş yada genel durum bozukluğu varsa ailelerin doktora başvurması gerekiyor. Çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi, ellerini sık sık yıkaması ve hasta kişilerle temasının sınırlandırılması da enfeksiyondan korunmak için önemlidir. Aynı şekilde çocukların düzenli uyuması, sağlıklı beslenmesi ve aşılarının tam olması da bağışıklıklarını güçlendirerek bu hastalıklarla savaşmaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Sağlık
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