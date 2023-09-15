Kırşehirli iş adamı, 20 depremzedeye ücretsiz protez temini gerçekleştirdi

ANKARA - Kırşehirli iş adamı Mustafa Düger, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzvunu kaybeden 20 depremzedeye ücretsiz protez temini gerçekleştirdi.

Kırşehirli iş adamı Mustafa Düger, 6 Şubat merkezli depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan depremzedelere yardım etmek amacıyla harekete geçti. Depremden sonra genç yaşlı fark etmeksizin 20 depremzedeye ücretsiz kol ve bacak protezi temin eden Düger, bu sayının yakında 30'a çıkacağını ifade etti. Ayrıca Düger, diğer iş insanlarına depremzedelere yardımda bulunmaları için destek çağrısında bulundu. İhtiyacı olan hastaların sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaştırmak için 19 yıldır Ankara'da protez üretimi yapan iş adamı Düger, yardım fikrinin nasıl ortaya çıktığına dair İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

"Elimizden geldiğince onların protezlerine destek olalım istedik"

Düger, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı çok etkilendiğini ve üzüldüğünü ifade ederek, "Hepimizi çok derinden yaraladı. İlk başlarda acil ihtiyaçları karşılamak gerekiyordu, depremzede arkadaşlarımıza yardım etmek gerekiyordu. O dönemde bizler, çevremizdeki arkadaşlarımızla beraber el birliğiyle çaba sarf ettik. Burada yardımlar topladık, bu yardımların oraya ulaşmasını sağladık. Bazı vakıflar aracılığıyla bu işleri yaptık. Depremin ardından ortaya çıkan tabloda birçok hasar ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi de vatandaşlarımızın uzuvlarını kaybetmeleriydi. Çok ciddi sayıda vatandaşımız uzvunu kaybetti. Bu uzuvlarında belli bir süre iyileşme süreci var. Ampütasyon süreci ve ampütasyondan sonra iyileşme süreci. İyileşme sürecinden sonrada protezlerin yapılma süreci var. Biz de duyarlı vatandaş olarak buradaki vatandaşlarımıza yardım etmek adına elimizden geldiğince onların protezlerine destek olalım istedik" diye konuştu.

"20 depremzedeye ücretsiz protez temini sağladık"

Şu ana kadar 20 depremzedeye ücretsiz protez sağladıklarını ve yakın zamanda da bu sayının 30' çıkacağını söyleyen Düger, "Depremzedelerini protezlerini yaptık, günlük yaşama tekrar entegre oldular. Annesini babasını kaybeden arkadaşlarımız, evlatlarımız vardı. Eşini kaybeden evlatlarımız vardı. Psikolojik durumları da sıkıntılıydı. Hızlı bir şekilde protezlerini temin edip tekrar hayatın içerisine entegre olmalarını sağlayarak bir anlamda da böyle bir katkımız oldu. Yapmış olduğumuz yardımdan dolayı ağlayanlar, bize sarılanlar oldu. Bu hepimizin yapması gereken bir vatandaşlık göreviydi. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Hatta küçük çocuklarımız vardı. Yürüyemiyordu ama biz onları koşturduk. Onların gözlerindeki heyecan ve pırıltı, bizler için gerçekten heyecan verici durumdu" ifadelerini kullandı.

"Biz hep beraber birlikte olursak sorunların üzerinden geleceğiz"

Düger, diğer iş adamlarına da seslenerek, şu sözleri kaydetti:

"Devlet her zaman vatandaşın yanında, vatandaşın yanında olmaya devam edecek ve olmaya da devam ediyor. Devlete destek olmak amacıyla bizler de iş insanı olarak bu faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer iş adamlarına da seslenmek istiyorum; imkanınız varsa sizlerde depremzede vatandaşlarımıza imkanlarınız dahilinde lütfen yardım edin çünkü onların gerçekten yardıma ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Biz hep beraber birlikte olursak sorunların üzerinden geleceğiz."