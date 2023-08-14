Kırşehir Valiliği Vatandaşları Güneş Çarpmasına Karşı Uyardı

Kırşehir Valiliği, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşları güneş çarpması ve sıcak havaya karşı uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kırşehir Valiliği vatandaşları güneş çarpması ve sıcak havaya karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının bugünden itibaren hafta boyunca etkisini arttırarak, kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması istenmektedir." ifadelerine yer verildi.