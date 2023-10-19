Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Yapıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, kimyasal madde temasına maruz kalan bir kişiye müdahale edildi. Tatbikatta hastane acil servisi ve KBRN ünitesi alarm durumuna geçirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatta senaryo gereği Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen kazada kimyasal madde temasına maruz kalmış bir kişiye müdahale edildi.

112 Acil Çağrı merkezinden hastane acil servisine KBRN vakası geleceği bildirildi. Hastane acil servis sorumlu hekiminin bilgilendirmesiyle KBRN ünitesi ve acil servis alarm durumuna geçirildi.

Özel kıyafetli ekipler kazazedenin acil servise girişinde ve içinde biyolojik radyasyon tehlikesi nedeniyle tedbir aldı.

Tatbikatta kazazede temizlenip, tedavisi yapılmak üzere müşahede altına alındı.

Tatbikatı Başhekim Doç. Dr. Süleyman Ersoy, AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt ve hastane yöneticileri izledi.