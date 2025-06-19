Kırşehir'de Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı Kapandı

Kırşehir'de Şap Hastalığı Nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı Kapandı
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Kırşehir'de görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı, ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatıldı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

KIRŞEHİR'de görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Borsamıza ait canlı hayvan pazarı, ilimizde görülen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Resmi sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapılmadıkça haber ve söylentilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi. Kararın, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındığı ve geçici olduğu, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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