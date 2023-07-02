Kırklareli Valisi Hastaları Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ekici, hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, ardından hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kırklareli'nde vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları sürüyor. Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor. Ekipler, çalışmalarını larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar ve parklarda sürdürüyor. Kırklareli'nde refüj düzenleme çalışması devam ediyor. Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ordinaryus Prof. Mazhar Osman Usman ile Waldorf caddelerinde refüj düzenleme çalışması yürütüyor. Ekipler refüjde bordür dizimi ve peyzaj çalışmasında bulunuyor.