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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temelini attı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı. Vali Ekici, modern bir bina kazandıracak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise bina hakkında teknik bilgi verdi.