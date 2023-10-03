Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temelini attı
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı. Vali Ekici, modern bir bina kazandıracak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise bina hakkında teknik bilgi verdi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.
Vali Ekici, törende Atatürk Mahallesi'ne modern bir bina kazandıracak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Sağlık alanında yatırımların devam ettiğini ifade eden Ekici, Türkiye'nin artık sağlık alanında örnek alınan ender ülkelerden olduğunu vurguladı.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise bina hakkında teknik bilgi verdi.
Dua edilmesinin ardından Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı.