Kırklareli Sağlık Müdürü: Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşırı sıcaklarda dışarı çıkmanın sağlık problemlerine yol açabileceğini belirterek, günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Sıcakların nem artışına bağlı olarak vücut ısısını arttırdığını aktaran Cerit, normal terleme ile vücut ısısının dengede tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Aşırı sıcaklarda vücudun sadece terleyerek denge sağlayamadığını bildiren Cerit, şunları kaydetti:

"Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır."