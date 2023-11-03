Kırklareli OSB'de Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından OSB'de çalışanlara uyuşturucuya karşı eğitim verildi. Toplam 200 kadın ve 80 erkek çalışan personele uyuşturucu madde ve bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından OSB'de çalışanlara uyuşturucuya karşı eğitim verildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında OSB'de toplam 200 kadın ve 80 erkek çalışan personele yönelik uyuşturucuya karşı eğitim verildi.
Eğitimlerde uyuşturucu madde ve bağımlılığı nedir, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, uyuşturucu madde çeşitleri, uyuşturucu ile mücadele uygulamaları konularında bilgilendirme yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık