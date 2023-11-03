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Kırklareli OSB'de Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından OSB'de çalışanlara uyuşturucuya karşı eğitim verildi. Toplam 200 kadın ve 80 erkek çalışan personele uyuşturucu madde ve bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.