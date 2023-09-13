Kırklareli'ndeki selde yaralanan Kerem Şimşek tedavi edildi

Kırklareli'ndeki selde yaralanmasının ardından İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevki yapılan 14 yaşındaki Kerem Şimşek'in tedavisi tamamlandı.

Şimşek, Kırklareli'nde 5 Eylül'de meydana gelen selde yaralanması üzerine ilk olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akciğer zarı yırtılması ve kalça leğen kemiğinde kırığı olduğu teşhis edilen Şimşek, ileri tetkik ve tedavi için 6 Eylül'de İstanbul'a nakledildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Şimşek, bir süre göğüs cerrahisi kliniğinde takip edildi.

Tedavisi sonucunda iyileşen Şimşek, taburcu edildi.