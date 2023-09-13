Kırklareli'ndeki selde yaralanan Kerem Şimşek tedavi edildi
Kırklareli'nde meydana gelen selde yaralanan 14 yaşındaki Kerem Şimşek, İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi edildi ve iyileşerek taburcu edildi.
Kırklareli'ndeki selde yaralanmasının ardından İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevki yapılan 14 yaşındaki Kerem Şimşek'in tedavisi tamamlandı.
Şimşek, Kırklareli'nde 5 Eylül'de meydana gelen selde yaralanması üzerine ilk olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Akciğer zarı yırtılması ve kalça leğen kemiğinde kırığı olduğu teşhis edilen Şimşek, ileri tetkik ve tedavi için 6 Eylül'de İstanbul'a nakledildi.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Şimşek, bir süre göğüs cerrahisi kliniğinde takip edildi.
Tedavisi sonucunda iyileşen Şimşek, taburcu edildi.