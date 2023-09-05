Kırklareli'nde yoğun yağış sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel sebebiyle kayıp olan vatandaşlar için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Kırklareli'nde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Sisli Vadi mevkiinde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir. 3 kişi yaralı durumdadır. Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sel sebebiyle kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine 6 ambulans ve 2 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kırklarelilerin yanındayız. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA