Kırklareli'nde selde yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi altında

Kırklareli'nde yaşanan selde yaralanan 14 yaşındaki Kerem Şimşek, akciğer zarı yırtılması ve kalça leğen kemiği kırığı teşhisiyle sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Şimşek'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Kırklareli'nde yaşanan selde yaralanan 14 yaşındaki Kerem Şimşek, akciğer zarı yırtılması ve kalça leğen kemiği kırığı teşhisiyle sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek'in meydana gelen sel sonrası ileri tetkik ve tedavisi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İstanbul'a sevk edildiğini belirtti.

Demirhan, Şimşek'te akciğer zarı yırtılması ile kalça leğen kemiği kırığı bulunduğunu aktararak, "Hastanemiz göğüs cerrahisi kliniği tarafından takip ve tedavisi yapılıyor. Şu an itibarıyla vital bulguları normal ve takibi devam ediyor." dedi.