Kırklareli'nde Sağlık Çalışanları Çevre Temizliği Yaptı

Kırklareli'nde sağlık çalışanları Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında hastane binası etrafındaki çöpleri topladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, AA muhabirine çevrenin korunmasının doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığının korunması anlamına geldiğini söyledi.

Çevre gününe dikkat çekmek amacıyla hastane personeli ile hastane çevresinde çevre temizliği yapıldığını ifade eden Derdiyok, hem kendi hem de sevdiklerinizin sağlığı için çevrenin korunması gerektiğini kaydetti.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezince Üsküp beldesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada kan bağışı kampanyasının 9 Haziran Cuma günü 12.00 ile 19.00 saatleri

arasında düzenleneceğini bildirdi.

Kasap, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.