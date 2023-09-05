Kırklareli'nde Sağlık Çalışanı Tehdit Eden Hasta ile Uzlaştı

Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta ile 'elektrokardiyografi (EKG) cihazı bağışı' şartıyla uzlaştı. Sağlık çalışanı, şüphelinin EKG cihazı bağışında bulunması halinde uzlaşacağını iletti ve şüpheli teklifi kabul etti.