Kırklareli'nde Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastanelere Başvurdu

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını keserken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı. Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kurban keserken dikkatsizlik yapmamaları gerektiği uyarısında bulunan bir vatandaş, tedavisinin ardından köyüne döneceğini ifade etti.