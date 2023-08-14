Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar anjiografisi, stent ve kalp pili gibi uygulamalar yapılmaktadır. Hastane yetkilileri, artık hastaların şehir dışına çıkma zorunluluğunun olmadığını belirtmektedir.

Kırklareli'nde kalp damar hizmetleri veriliyor

KIRKLARELİ - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar anjiografisi, stent ve kalp pili gibi uygulamalar yapılıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok hastanede Hastanesinde kalp damar anjiografisi, stent ve kalp pili gibi uygulamaların yapıldığını duyurdu.

Kalp damarın önemine değinen Derdiyok, anjiyo ihtiyacı olan hastaların yakın zamana kadar başka illere, hastanelere sevki olduğunu vurgulayarak artık hastaların şehir dışına çıkma zorunluluğu kalmadığını söyledi.

Derdiyok, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hastane Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvarında yapılan işlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gençbay "Anjiyo ünitesinde Kalp damar anjiografisi, stent, bacak damarlarına anjografi stent ve diğer damarlara aynı şekilde anjiografi stent uygulanabilmekte ayrıca her türlü kalp pili ünitemizde takılabilmektedir. Yakın zamanda; elektrofizyoloji, kalp deliklerinin ve kalpte aort kapak değişimlerinin kasıktan girilerek kapatılması işleminin başlatılacak" dedi.

Yakın zaman kadar anjiyo ihtiyacı olan hastaların tedavisi için yakın sağlık merkezlerine sevki olduğunu ifade eden Gençbay artık hastaların şehir dışına çıkma zorunluluğu kalmadığını aktardı.