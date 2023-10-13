Kırklareli'nde Hastaneye Tekerlekli Sandalye Bağışı

Kırklareli'nde hastanede tedavi gören vatandaş, taburcu olduktan sonra hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Matematik Öğretmeni Sevim Bayraktar Güler ve Eşi Çetin Güler, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 3. Basamak sağlık tesisi olan Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarete gelerek, hastaneden almış oldukları hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Memnuniyetini dile getiren çift, hastaneye tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Gerek Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapılırken, gerekse taburcu olduktan sonraki evde sağlık hizmetlerinden memnun olan Güler ailesi, hastaneye yaptıkları bağışla örnek oldu. Bağışları ve ziyaretlerinden dolayı Güler ailesine teşekkür belgesi, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Nilgün Sema Çomaklı ve Hastane Başhekimi Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok tarafından takdim edildi. - KIRKLARELİ