Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nde hastane bahçesinde korkutan yangın

KIRKLARELİ - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastane görevlileri de müdahale ederken yangın söndürüldü.