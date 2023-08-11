Kırklareli'nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Çıktı

Kırklareli'nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.