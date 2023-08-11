Kırklareli'nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın Çıktı
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Kırklareli'nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Kırklareli'nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hastanesin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastane güvenlik görevlileri de yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Sağlık