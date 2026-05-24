Kırklareli'nde et ve ürünleri mercek altında

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik 5996 sayılı kanun çerçevesinde yapılan denetimlerde, özellikle et ve ürünleri sıkı kontrollerden geçirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişim için denetimlerini sıklaştırdı.

Kurban bayramı öncesi gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettiren ekipler, özellikle et ve mamullerini sıkı kontrolden geçirerek, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı. - KIRKLARELİ

