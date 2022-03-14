KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kırklareli Tabip Odası Başkanı Taner Pehlivan, Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ile devam eden törende konuşan Tabip Odası Başkanı Taner Pehlivan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını söyledi.