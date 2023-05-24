Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaleten kurban bağışlarını kabul ettiğini duyurdu. Yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca Kırklareli'de Kanser Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi ve kanserle mücadele konuları ele alındı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, vekaleten kurban bağışı çağrısında bulundu.

Eviş, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Diyanet Vakfının vekaleten kurban bağışlarını kabul etmeye başladığını bildirdi.

Vekaleten kurban bağışlarının yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olduğunu aktaran Eviş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurban bağışlarını güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine Türkiye Diyanet Vakfı aracı ile ulaştırılıyoruz. Yurt içinde kesilen kurbanlar başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ihtiyaç sahipleri ve hafızlık Kur'an kurslarına, yurt dışında ise 100'den fazla ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vatandaşlarımız bağışlarını müftülüklerimize, cami imam hatip ve müezzin kayyımlarına, Kur'an kursu öğreticilerimize makbuz karşılığı teslim edebilirler."

Kanser Danışma Komisyonu toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde Kanser Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında, Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Halk Sağlığı Başkanı Murat Kılıç ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda kanser verileri, kanserden korunma ve kanser taramalarına katılımın arttırılmasına yönelik konular değerlendirildi.