Kırklareli İl Müftülüğü, yatağa bağlı hastalara motorlu hasta yatağı bağışında bulundu

Kırklareli İl Müftülüğü, ihtiyaç sahibi olan yatalak hastalara motorlu hasta yatağı bağışında bulundu. Bağış, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Müftülüğü, yatağa bağlı iki hastaya motorlu hasta yatağı bağışında bulundu.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Evde Sağlık Hizmetleri"nden yararlanan yatalak hastalardan, ihtiyaç sahibi olanlar için Kırklareli Müftülüğü iki adet motorlu hasta karyolası bağışında bulundu. Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit'in katılımı ile kentte ikamet eden iki motorlu hasta karyolası Evde Sağlık Hizmet ekibince teslim edildi.

Hasta yakınları bağışta emeği geçen herkese teşekkür etti. - KIRKLARELİ