Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Hastalarına Hizmet Veriyor

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, kalp damar hastalarına hizmet verdiklerini açıkladı. Hastanede kalp damar anjiografisi, stent ve kalp pili gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, kalp damar hastalarına hizmet verdiklerini bildirdi.

Derdiyok, yaptığı yazılı açıklamada, anjiografi servisinde kardiyoloji doktoru Prof. Dr. Murat Gençbay, kardiyoloji uzmanı doktor Yücel Uzun, Didar Elif Akgün, Abdurrahman Naser ile Aslı Kurtar Mansıroğlu görev yaptığını belirtti.

Hastanede kalp damar anjiografisi, stent, bacak damarlarına anjografi stent ve diğer damarlara aynı şekilde anjiografi stent uygulamalarının yapıldığını ifade eden Derdiyok, kalp pili de takılabildiğini kaydetti.

Bu tür hizmetlerin çok önemli olduğunu aktaran Derdiyok, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hastanemizin bu hizmeti vermesi vatandaşlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir çok ailenin acil ya da poliklinik hastasını getirdikten sonra kalp problemleri için başka illere, hastanelere sevk ederken yaşadığı sıkıntıları, anılarını bilerek bu hizmeti başlatmanın gururunu yaşıyoruz."