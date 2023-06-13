Kırklareli'de Özel Gereksinimli Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Okullarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi programı kapsamında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekipleri Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. Ardından doktor Sevil Aslan Kaşıkeman, tarafından öğrencilere diş ve ağız bakımı hakkında bilgi verildi. Kaşıkeman, beslenme ve diş fırçalamaya dikkat edilmesi gerektiği belirtti. Bilgilendirmenin ardından Keşıkeman ile Diş Hekimleri Odası Başkanı Ayhan Ertaş tarafından öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.