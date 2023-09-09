Kırklareli'de Huzurevi Sakinlerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde bağımlılık konuları hakkında bilgiler verildi ve katılımcılara teşekkür edildi. Ayrıca Kırklareli Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce huzurevi sakinlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, yaşlıları bağımlılıktan korumak için zaman zaman eğitimler düzenlediklerini söyledi.
Katılımcılara bağımlılık, alkol, tütün, kumar, teknoloji, madde, bağımlılık kriterleri, bağımlılığın zararları konularından bilgiler verildiğini ifade eden Uysal, eğitimlere karılan yaşlılara teşekkür etti.
Resim sergisi açıldı
Kırklareli Gençlik Merkezinde öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.
Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, öğrenciler Görsel Sanatlar Atölyesinde yaptıkları resimleri sergilediklerini söyledi.
Yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini ifade eden Mete, öğrencilerin açılan kurslara yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Mete, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.