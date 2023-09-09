Kırklareli'de Huzurevi Sakinlerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde bağımlılık konuları hakkında bilgiler verildi ve katılımcılara teşekkür edildi. Ayrıca Kırklareli Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.