Kırımlı Boksör Antalya'da Şifa Buldu

KIRIM'da bir yıldır yediği her şeyi kusan, şiddetli karın ağrılarıyla kıvranan boksör Memet Mamadov (20), şifayı kendisi gibi bir boksör olan Antalya'daki Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır'ın elinden buldu. Ülkesinden binlerce kilometre uzakta sağlığına kavuşan Mamadov, operasyon sonrası boksla ilgilenen doktoruyla antrenman yaparak mutluğunu kutladı.

Hastanın kendisine şiddetli karın ağrısı, yemeklerden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle başvurduğunu belirten Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, şikayetlerin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini ve son 6 aydır ise 10 kilo kaybetmiş olduğunu kaydetti. Operasyon öncesi hastanın Kırım'da yapılan tüm tetkiklerini incelediğini ve Antalya'da da daha detaylı tetkikler yaptıklarını ifade eden Doç.Dr. Çakır, tespit ettikleri sorunların hastanın yaşam kalitesini bozduğunu söyledi.

Kırımlı boksör Memet Mamadov'un karaciğer, dalak ve mideye kan götüren ana damarının yüzde 95 daraldığını (Median Arkuat Sendromu) ve kanın yüzde 5'lik bir akımla geçtiğini belirten Doç. Dr. Çakır, "Bu durum hastada şiddetli karın ağrısına neden oluyordu" dedi.

Hastada ikinci bir sorun daha tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Çakır, "Bir diğer sorun ise Superior Mezenterik Arter Sendromu olarak adlandırdığımız tüm ince bağırsak ve kalın bağırsağa kan götüren damarın olması gerekenden daha dar açıyla çıktığı için onikiparmak bağırsağında geçiş neredeyse tamamen daralmıştı. Yedikleri sadece 4 milimetrelik bir açıklıktan geçiyordu ve bu yeterli değildi. Bu durum da hastanın neden kustuğunu açıklıyordu" diye konuştu.

OPERASYON 2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Tüm incelemelerin ardından durumu hastaya anlattığını söyleyen Doç.Dr. Çakır, bunun sonucunda ciddi bir operasyon kararı aldıklarını ifade etti. Doç. Dr. Çakır, 2 saat 20 dakikalık operasyonda yüzde 95 dar olan damara baskı yapan yapıyı ortadan kaldırdıklarını belirterek, kan akışının yüzde 100'lük akımının sağlandığını söyledi. Operasyon sonucu yapılan tetkiklerde bu akışın sağlıklı şekilde devam ettiğini tespit ettiklerini de kaydeden Doç. Dr. Tuğrul Çakır, ince bağırsaklara kan götüren damarın açı problemini ise bir anlamda bypass yaparak, o noktanın öncesi ve sonrasındaki bağırsağı birleştirerek çözdüklerini sözlerine ekledi. Böylelikle bulantı ve kusmanın ortadan kaldırıldığını bildiren Doç. Dr. Çakır, hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Operasyonun ardından 5 günlük hastane sürecinden sonra hastanın eski sağlığına kavuştuğunu belirten Doç. Dr. Çakır, tüm şikayetlerinin büyük ölçüde azaldığını ve bulantının geçtiğini söyledi. Hastane sürecinde hastanın hiç kusmadığını da sözlerine ekleyen Doç.Dr. Çakır, artık taburcu olmaya hazırlandığını bildirdi. Hastasıyla hastane koridorunda çok kısa bir boks antrenmanı da yapan Doç. Dr. Çakır, kendisinin de boks sporu ile ilgilendiğini söylerken, "Memet artık boksa kaldığı yerden devam edecek" dedi.

'HASTALIĞIMI AİLEMDEN GİZLEDİM'

Yaşadıklarını anlatırken hayatının altüst olduğunu belirten Kırımlı boksör Memet Mamadov, 1 yıldır hastalığına çare aramak için ülkesinde başvurmadığı doktor kalmadığını söyledi. Ailesini üzmemek için kimseye bir şey belli etmemeye çalıştığını ve doktorlara tek başına gittiğini söyleyen Mamadov, son 6 ayda karın ağrısının çok şiddetlenmesi üzerine hastalığını ailesine söylemek zorunda kaldığını belirtti. Ülkesinde pek çok hastaneye başvuran Mamadov, Kırımlı doktorların hastalığını tam olarak teşhis edemediklerini söyledi.

RUS DOKTORLAR CESARET EDEMEDİ

Bunun üzerine Rusya'nın başkenti Moskova'da birkaç hastane ile irtibata geçtiklerini ve tüm tetkiklerini hastaneye gönderdiklerini de sözlerine ekleyen Mamadov, Rus doktorların kendisine böyle bir ameliyatı yapamayacaklarını söylediklerini kaydetti. Tüm umutları tükenmek üzereyken bir yakınının Antalya'da bir doktordan söz ettiğini ve böylelikle Doç. Dr. Tuğrul Çakır'a ulaştıklarını anlatan Mamadov, operasyon kararı ile yeniden hayata bağlandığını söyledi.

Kendisini sağlığına kavuşturan doktorun da boks sporu ile ilgilendiğini öğrendiğinde hem şaşırdığını hem de mutlu olduğunu ifade eden Kırımlı boksör, hastane koridorunda doktoruyla mini boks antrenmanı da yaptı. (DHA)