Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Yavuz Vural, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e ulaştı.

SİVAS'ta hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Yavuz Vural (38), kene ısırmasıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Yavuz Vural'ın vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı. Keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü. Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan 4 gün önce koltuk altına kene yapışması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Ağcabal'ın (80), cenazesi de bugün yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde götürüldü.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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