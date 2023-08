Kırıkkale'de UMKE'nin personel sayısı 114'e ulaştı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Kırıkkale'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) 114 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Ağırtaş, Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2004 yılından itibaren yapılan temel eğitimlerin ardından UMKE yapılanmasının ülke geneline yayılarak 81 ilde faaliyete geçtiğini belirtti.

Kırıkkale'de de 2004 yılında 28 sağlık gönüllüsü UMKE'nin bugün itibarıyla 114 kişiye ulaştığına dikkati çeken Ağırtaş, "UMKE personellerimizin göreve her an hazır olması için belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre, yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitim ve tatbikatlar düzenlenmektedir. Bu sayede ilimiz, ülkemiz veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek olağandışı durum, afet ve benzeri her durum için tüm UMKE personelleri 24 saat göreve hazırdır." ifadesini kullandı.

Ağırtaş, bu kapsamda farkındalık oluşturmak, gönüllü sağlık personel sayısını arttırmak ve halkı da bilinçlendirmek amacıyla 7-13 Ağustos'un Ulusal UMKE Haftası olarak belirlendiğini ve çeşitli etkinliklerle kutlandığını kaydetti.