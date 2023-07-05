Kırıkkale'de Pencereden Düşen Kadın Yaralandı
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Kırıkkale'de bir kadın, ikinci kattaki evine pencereden girmeye çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de ikinci kattaki eve pencereden girmeye çalıştığı sırada beton zemine düşen kadın yaralandı.
Belediye Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinin anahtarını evde unutan B.Ş. (25), pencereden eve girmek istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Sağlık