Kırıkkale'de Pencereden Düşen Kadın Yaralandı

Kırıkkale'de bir kadın, ikinci kattaki evine pencereden girmeye çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.