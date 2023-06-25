Kırıkkale'de Motosiklet Ambulanslarla Kaza Müdahalesi

Kırıkkale'de motosikletli acil sağlık ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca kara yollarındaki trafik kazalarına kısa sürede müdahale ediyor. Motosikletli sağlıkçılar, trafiğin yoğun olduğu durumlarda dahi 3 ila 5 dakika arasında olay yerine ulaşabiliyor.

ULAŞIMDA 43 ilin kesişim noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, kazalara motosiklet ambulanslarla kısa sürede müdahale ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli acil sağlık ekipleri, Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili boyunca kara yollarındaki trafik kazalarına müdahalede bulunuyor. Sürekli seyir halinde olan motosikletli ekipler, trafiğin yoğun olduğu durumlarda dahi trafik kazalarına 3 ila 5 dakika arasında ulaşabiliyor. İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor.