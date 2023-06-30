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Kırıkkale'de Mantardan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'de Mantardan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Kırıkkale'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağır olan 2 kişinin entübe edildiği bildirildi.

-KIRIKKALE'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağır olan 2 kişinin entübe edildiği bildirildi.

Yozgat'tan otomobil ile Kırıkkale'ye giden aile, gece saatlerinde Balışeyh ilçesi yakınlarında kusma ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Mantardan zehirlendiği belirlenen Muhammet (49), Sevinç (47), Sultan (46), Emirhan (13) ve Gamze Dinçsoy (23) ile Ayşenur Eroğlu (23) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişiden Sevinç ile Sultan Dinçsoy, entübe edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Sağlık

Kırıkkale Sağlık Haberler

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