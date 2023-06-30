Kırıkkale'de Mantardan Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yozgat'tan otomobil ile Kırıkkale'ye giden aile, gece saatlerinde Balışeyh ilçesi yakınlarında kusma ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Mantardan zehirlendiği belirlenen Muhammet (49), Sevinç (47), Sultan (46), Emirhan (13) ve Gamze Dinçsoy (23) ile Ayşenur Eroğlu (23) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişiden Sevinç ile Sultan Dinçsoy, entübe edildi.