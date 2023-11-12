Kırıkkale'de Balkon Temizliği Sırasında Ağır Yaralanan Genç Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'de bir apartmanın ikinci katındaki balkonda temizlik yaparken dengesini kaybeden genç kadın beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de apartmanın ikinci katındaki balkonun da temizlik yaparken beton zemine düşen genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Kırıkkale şehir merkezinde Sanayi Mahallesi 1261. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki kadın, apartmanın 2. katındaki dairenin balkonun da temizlik yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.