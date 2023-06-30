Üye Girişi
Haberler
Kırıkkale'de 6 Kişi Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'de 6 Kişi Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Kırıkkale'de seyir halindeyken rahatsızlanan bir aile, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 kişiden 2'si entübe edildi.

Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Sağlık

112 Acil Çağrı Kırıkkale Yozgat Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title