Kırıkkale'de 6 Kişi Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'de seyir halindeyken rahatsızlanan bir aile, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 6 kişiden 2'si entübe edildi.

Kırıkkale'de biri çocuk 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Yozgat'tan Kırıkkale istikametine seyir halindeyken kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlanan bir aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

S.D. (47), S.D. (46), E.D. (13), G.D. (23), A.E. (23) ve M.D. (49) sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 6 kişiden S.D. ve S.D'nin entübe edildiği öğrenildi.