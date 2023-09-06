Kilis'te Ambulansa Çarpan Motosikletin Sürücüsü Tedavi Altına Alındı
Kilis'te A.İ. yönetimindeki bir motosiklet, kontrolünden çıkan ambulansa çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te ambulansa çarpan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
A.İ. yönetimindeki 79AAJ 563 plakalı motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesinde C.C. kontrolündeki ambulansa çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü A.İ. yaralandı.
Yaralı, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Sağlık