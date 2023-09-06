Kilis'te Ambulansa Çarpan Motosikletin Sürücüsü Tedavi Altına Alındı

Kilis'te A.İ. yönetimindeki bir motosiklet, kontrolünden çıkan ambulansa çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.