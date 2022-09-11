- Kıl çadırlarda göçerlere ilk yardım eğitimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince Karacadağ'da bulunan göçerlere, kıl çadırlarda ilk yardım eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan 1919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesinde göçerlik yapan vatandaşları ziyaret ederek, ilk yardım eğitimi verildi.

Yaz mevsiminde havaların serin olduğu Karacadağ'a yerleşen ve burada hayvancılık yapan göçer aileleri, yerleşim yerlerinden uzak olmaları nedeniyle özelikle acil sağlık durumlarında sıkıntı yaşıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan mobil ilk yardım eğitmenleri, zorlu yol koşullarına rağmen bu vatandaşları yaşadıkları kıl çadırlarda ziyaret ederek eğitim veriyor. Ekipler, çadır çadır gezerek 112 Acil Ekipleri olay yerine gelene kadar, akrep ve yılan ısırmalarında, nefes borusuna yemek ve buna benzer şeylerin kaçmasında, yaralanmalar ve kazalarda ilk müdahalenin önemini ve yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Yapılan eğitimden memnun kalan göçerler Milli Eğitim Müdürlüğü ve ekiplerine teşekkür etti.

Karacadağ yaylasında göçerlik yapan Eyüp Ağan," Yerleşim yerlerinden uzakta hayvancılık yapıyoruz, bunun için özelikle sağlık konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğünden kıymetli hocalarımız geldi ve ilk yardım eğitimi verdiler bize. İşte burada bizim en fazla rastladığımız, yılan, akrep ısırmaları, yaralanmalar, kalp krizi, bayılma, çocuk hastalıkları gibi konularda bizi bilgilendirdiler. Ambulans gelene kadar ne yapılması gerektiğini bize öğrettiler. Çok faydalı bir eğitim oldu, çok memnun olduk, çok teşekkür ediyorum" dedi

Göçer Seydo Çetin'de," Karacadağ'da göçeriz, Siverek merkezden uzağız. Milli Eğitimden arkadaşlar ilk yardım eğitimi için geldi, Allah razı olsun, ilk yardımı bize anlattılar, tarif ettiler. Yılan, akrep ısırmalarında ilk yardımın nasıl yapılacağı konusunda gayet güzel bilgiler verildi, daha önce böyle bilgilere sahip değildik, hayvanlarla uğraşıyoruz, nerden bileceğiz. Sağolsun arkadaşlar çok faydalı bilgiler bize öğretti" diye belirtti.

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Yaşar Akarsu Yapılan eğitimler hakkında yaptığı açıklamada," 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında birimimize bağlı, sağlık birimi ekibini oluşturduk. Bu birimimizde eğitmen olarak hocalarımız göreve başladılar. Biz Karacadağ bölgesinde özelikle, ilk yardıma ulaşmakta güçlük çeken, ambulansa ulaşmakta biraz güçlük çeken göçerlerimizi ziyaret ederek, çadırlarda ilk yardım eğitimleri verdik. Çünkü bu bölgede mevcut olan hastalıklarda, ambulansın olay yerine ulaşma süresi biraz daha uzayabiliyor, bizde ambulans gelene kadar herhangi bir olayda vatandaşlarımızın nasıl müdahale edebileceği eğitimi verdik. Bölgede bilindiği gibi en fazla yılan, akrep ısırmaları, düşmeler, yaralanmalar karşısında ne yapabilecekleri, kalp krizi durumunda nasıl hareket edecekleri, trafik kazalarında hangi müdahaleyi yapacakları uygulamalı olarak tek tek aktarmaya çalıştık. Vatandaşlarımız uygulamalı olarak bu eğitimi aldı ve şimdiye kadar aslında doğru bildiklerinin yanlış olduğunu anlamış oldular. Bu gibi çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.