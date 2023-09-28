Kerkük'te düğünde zehirlenme olayı

Irak'ın Kerkük vilayetinde yapılan bir düğünde 50'yi aşkın kişi bozuk gıda nedeniyle zehirlendi.

BAĞDAT, 28 Eylül (Xinhua) -- Irak'ın kuzeyindeki Kerkük vilayetinde Çarşamba akşamı yapılan bir düğünde 50'yi aşkın kişi bozuk gıda nedeniyle zehirlendi.

Resmi Irak Haber Ajansı (INA)'nın, vilayetin Sağlık Müdürü Ziyad Halef'ten aktardığına göre olay, Kerkük'ün batısındaki Havice kasabasında meydana geldi.

INA'ya göre Halef, zehirlenme vakalarının hafif ve orta dereceli olduğunu ve tüm hastaların gerekli tıbbi tedaviyi aldığını söyledi.

Olay, Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde çoğunluğu Hıristiyan olan bir kasabadaki düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan feci yangından bir gün sonra meydana geldi.