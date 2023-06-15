Kepez Devlet Hastanesi'nde çocuklar akülü arabayla ameliyata gidecek

Antalya'da 400 yataklı Kepez Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 'Eğitim Odası' projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çocuklar sedye ile değil akülü arabalar ile ameliyata gidecek. Ayrıca çocuklar tedavi süresince sınıfa gelerek burada oyuncaklarla oynayıp, zihinsel ve fiziksel aktivitelere katılım sağlayacak.

400 yataklı Kepez Devlet Hastanesi'nde çocuklar ameliyata sedye ile değil akülü arabayla gidecek

Çocukların zihinsel ve fiziksel aktivitelere katılım sağlayabilecekleri "Eğitim Odası" açıldı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan:

"Çocuklarımızın ameliyathaneye akülü arabayla gitmesi travmadan kurtulmasına vesile olacak"

ANTALYA - Antalya'da 400 yataklı Kepez Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukların eğitim faaliyetlerinden geri kalamayarak, zihinsel ve fiziksel aktivitelere katılım sağlayabilecekleri için "Eğitim Odası" projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çocuklar sedye ile değil akülü arabalar ile ameliyata gidecek.

Kepez Devlet Hastanesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinasyonluğunda uzun süreli tedavi görmekte olan 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Eğitim Odası" projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çocuklar tedavi süresince sınıfa gelerek burada oyuncaklarla oynayıp, zihinsel ve fiziksel aktivitelere katılım sağlayacak. Ayrıca çocuklar istemeleri durumunda ameliyata sedye ile değil sınıfta bulunan akülü aramalar ile gidecekler. Öte yandan sınıfta bir de öğretmen görevlendirildi. Yaz ayları da dahil 12 ay görev yapacak olan öğretmenler çocukları hem sosyal hem de fiziksel anlamda gelişimlerine destek verecek.

"Devamı gelecek, bütün hastanelerimizde uygulamak istiyoruz"

Projede öncülüğün Kepez Devlet Hastanesine verildiğini belirten Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan,"Çocuklarımızın hem sosyalleşmesi hem de yaşadıkları travmalardan uzak kalması için proje planlandı. Moral kazanmaları ve eğitim faaliyetlerine burada devam etmeleri açısından projemiz çok değerli oldu. Devamı gelecek, bütün hastanelerimizde uygulamak istiyoruz. Bizim için çocuklarımızın aileleri de önemlidir, onların da yüzünün gülmesini istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Çocuklarımızın ameliyathaneye akülü arabayla gitmesi travmadan kurtulmasına vesile olacak"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise, "Bizim için her bir çocuk biriciktir. Öğrencilerimiz hem hasta psikolojisinden hem de eğitim öğretim faaliyetlerinden geri kalmamak adına görevlendirdiğimiz öğretmenimiz sayesinde faaliyetlerine devam edecek. Biz çocuklarımızı çok mutlu gördük. Umarım bu uygulama diğer hastanelerde de faaliyete geçer. Çocuklarımızın ameliyathaneye akülü arabayla gitmesi ya da tedavi öncesinde boyama yapması travmadan kurtulmasına vesile olacak. Her şeyimiz çocuklar için planlandı, burası yaz dönemi de olmak üzere sürekli açık olacak" açıklamasına yer verdi.

Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı da yapmış olduğu açıklamada, "Tedavi gören çocuklarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olabilmeleri adına bu proje hayata geçti. Çocuklarımızı burada mutlu görmek yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Her şey çocuklarımız ve ailelerinin mutluluğu için planlandı. Onların hasta psikolojisinden uzaklaşmasını istiyoruz" dedi.

Eğitim odasının açılış törenine Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gürkan da dahil olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.