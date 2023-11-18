Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Döşemealtı belediye seçimlerinde aday adayı oldu

Antalya'nın Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, Döşemealtı belediye seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu yaptı. Gürkan, hastane yönetimi ve personeli ile bir araya gelerek duygularını paylaştığı toplantıda, aday olma kararı aldığını belirtti.

Antalya'nın Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, Döşemealtı belediye seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Gürkan başvuru öncesi hastane yönetimi ve personeli ile bir araya gelerek duygularını paylaştığı toplantıda, "Uzun yıllardır bu hastanede görev yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ancak, Döşemealtı'nın geleceği için katkı sağlama arzusuyla belediye seçimlerinde aday olma kararı aldım. Bu nedenle, görevimi büyük bir üzüntüyle bırakıyorum" dedi.

Başvuru işlemlerinin ardından konuşan Gürkan, "Bugün sizlere hizmet edebilme yolunda ilk adımı atarak aday adaylığı başvurumu tamamladım. Hizmetin kutsal bir görev olduğuna inanarak şehrimizi daha yaşanabilir, modern ve huzurlu kılmak için yola çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Hizmetinize talibim, destek ve dualarınızla birlikte güzel işlere imza atmak için buradayım. Birlikte nice güzel projelerde buluşmak, Döşemealtı'mızı hep birlikte daha ileriye taşımak dileğiyle" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA